СБУ блокувала незаконне вивезення з України товарів військового призначення

Фото: вилучене у ході обшуків (facebook.com/SecurSerUkraine)

За даним фактом відкрито кримінальне провадження

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) блокували незаконне вивезення з України товарів військового призначення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби СБУ у Facebook.

Як зазначається, правоохоронці блокували у Запоріжжі незаконну контрабанду товарів військового призначення, які підлягають обов’язковому державному експортному контролю.

Повідомляється, що група зловмисників отримувала замовлення від представників однієї з країн Східної Азії на поставку комплектуючих до бронетехніки та військово-транспортної авіації. Чергове замовлення вони планували переправити через одну з міжнародних кур’єрських служб доставки. Співробітники СБУ у ході спецоперації вилучили 72 одиниці авіаційних комплектуючих, які зловмисники планували відправити.

Крім того, у ході обшуків виявили понад 120 одиниць радіоелектронних компонентів та комплектуючих до бронетехніки, які зловмисники планували продати.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

"За висновками експертів вилучена продукція експортується виключно на підставі відповідних дозвільних документів, що видає Державна служба експортного контролю України. Здійснення нелегальних поставок товарів могло створити підґрунтя для звинувачень нашої країни у недотриманні міжнародних режимів нерозповсюдження товарів військового призначення та подвійного використання, а також дискредитації національної системи експортного контролю країни", - повідомила у СБУ.

Наразі за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 333 (Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція припинила діяльність злочинного угрупування, яке протягом останніх трьох років забезпечувало функціонування міжнародного каналу торгівлі людьми з України.