СБУ затримала на хабарі співробітників охорони "Укрзалізниці"

Фото: затриманя на хабарі (facebook.com/SecurSerUkraine)

Охоронці організували схему розкрадання вантажів на залізниці

Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрила на систематичному хабарництві працівників охорони "Укрзалізниці", які організували схему розкрадання вантажів на залізниці. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр СБУ.

Йдеться про співробітників Дніпровського загону воєнізованої охорони Регіональної філії "Придніпровська залізниця". СБУ встановила, що вони спільно з представниками місцевого криміналітету організували механізм викрадення вантажів, зокрема металу, вугілля, паливо-мастильних матеріалів з вагонів, які проходять через залізничні станції Запорізької області.

"Зловмисники також вимагали від власників цих вантажів неправомірну винагороду за збереження цілісності та безперешкодне слідування товарів територією регіону...Співробітники СБУ задокументували факт вимагання одним із керівників Дніпровського загону воєнізованої охорони чотирьохсот тисяч гривень від приватного підприємця", - додали в СБУ.

Посадовця затримали під час отримання останньої частини хабара у розмірі майже 150 тисяч гривень. наразі вирішується питання щодо оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: затримання на хабарі (facebook.com/SecurSerUkraine)

За даними СБУ, внаслідок злочинної схеми "Укрзалізниця" зазнала великих збитків, що призводило до фінансового виснаження товариства. Правоохоронці проводять слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх учасників даної злочинної схеми.

Нагадаємо, нещодавно співробітники СБУ блокували незаконне вивезення з України товарів військового призначення.