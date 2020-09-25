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СБУ задержала на взятке главу налоговой инспекции Тернополя и его сына

Автор: РБК-Украина

В Тернополе задержали главу городской налоговой инспекции за вымогательство взятки в 40 тысяч долларов. Также был задержан и его сын.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Было установлено, что глава налоговой инспекции вместе с сыном, работающим директором предприятия пищевой промышленности, требовали у бывшего сотрудника предприятия несуществующий долг в 40 тысяч долларов за растрату имущества и продукции. В случае невыплаты денег они угрожали бывшему работнику физической расправой с помощью двух представителей криминалитета.

Директор предприятия был задержан после получения им второй части взятки в размере 10 тысяч долларов. На месте работы был задержан глава налоговой инспекции, а представители криминалитета - по месту жительства.

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Решается вопрос об объявлении злоумышленникам подозрения по статье 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство).

Сегодня СБУ также сообщила, что во Львовской области депутат сельсовета разворовывал земли Минобороны.

Ранее РБК-Украина писало, что депутата Долинского горсовета в Кировоградской области разоблачили на растрате 51 млн гривен.

Также сообщалось, что в Херсонской области разоблачили чиновника, который незаконно продал государственную землю на 1,8 млн гривен.

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