СБУ задержала на взятке главу налоговой инспекции Тернополя и его сына

В Тернополе задержали главу городской налоговой инспекции за вымогательство взятки в 40 тысяч долларов. Также был задержан и его сын.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Было установлено, что глава налоговой инспекции вместе с сыном, работающим директором предприятия пищевой промышленности, требовали у бывшего сотрудника предприятия несуществующий долг в 40 тысяч долларов за растрату имущества и продукции. В случае невыплаты денег они угрожали бывшему работнику физической расправой с помощью двух представителей криминалитета.

Директор предприятия был задержан после получения им второй части взятки в размере 10 тысяч долларов. На месте работы был задержан глава налоговой инспекции, а представители криминалитета - по месту жительства.

Решается вопрос об объявлении злоумышленникам подозрения по статье 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство).

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