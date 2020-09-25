СБУ затримала на хабарі голову податкової інспекції Тернополя і його сина

У Тернополі затримали голову міської податкової інспекції за вимагання хабара в 40 тисяч доларів. Також був затриманий і його син.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Було встановлено, що голова податкової інспекції разом з сином, який працює директором підприємства харчової промисловості, вимагали у колишнього співробітника комбінату неіснуючий борг у 40 тисяч доларів за розтрату майна і продукції. В разі невиплати грошей вони погрожували колишньому працівнику фізичної розправою за допомогою двох представників криміналітету.

Директор підприємства був затриманий після отримання ним другої частини хабара у розмірі 10 тисяч доларів. На місці роботи був затриманий глава податкової інспекції, а представники криміналітету - за місцем проживання.

Вирішується питання про оголошення зловмисникам підозри за статтею 189 Кримінального кодексу України (вимагання).

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