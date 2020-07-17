ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Кировоградской области депутат горсовета подозревается в растрате зерна на 51 млн гривен

Кировоградская область, Пятница 17 июля 2020 10:45
В Кировоградской области депутат горсовета подозревается в растрате зерна на 51 млн гривен
Фото: депутату объявили подозрение (facebook.com.pgo.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

Подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения

В Кировоградской области депутату Долинского горсовета объявили подозрение в присвоении и растрате сельскохозяйственной продукции на 51 млн гривен. Правоохранители по данному факту открыли уголовное дело по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Как сообщается, депутат, будучи директором "Долинского комбикормового завода" растратил 11 тысяч тонн зерна кукурузы. Раньше она была передана этому заводу на ответственное хранение.

Фото: Долинский комбикормовый завод (gp.gov.ua)
В настоящее время досудебное расследование продолжается. Подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения.

Напомним, полиция разоблачила чиновника, который в Херсонской области незаконно продал государственную землю на 1,8 миллиона гривен.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что СБУ разоблачила схему растраты почти 17 миллионов гривен бюджетных денег, к которой причастны бывшие чиновники из Министерства культуры.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины хищение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь