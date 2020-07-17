В Кировоградской области депутат горсовета подозревается в растрате зерна на 51 млн гривен

Фото: депутату объявили подозрение (facebook.com.pgo.gov.ua)

Подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения

В Кировоградской области депутату Долинского горсовета объявили подозрение в присвоении и растрате сельскохозяйственной продукции на 51 млн гривен. Правоохранители по данному факту открыли уголовное дело по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Как сообщается, депутат, будучи директором "Долинского комбикормового завода" растратил 11 тысяч тонн зерна кукурузы. Раньше она была передана этому заводу на ответственное хранение.

Фото: Долинский комбикормовый завод (gp.gov.ua) В настоящее время досудебное расследование продолжается. Подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения.

Напомним, полиция разоблачила чиновника, который в Херсонской области незаконно продал государственную землю на 1,8 миллиона гривен.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что СБУ разоблачила схему растраты почти 17 миллионов гривен бюджетных денег, к которой причастны бывшие чиновники из Министерства культуры.