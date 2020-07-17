В Кировоградской области депутат горсовета подозревается в растрате зерна на 51 млн гривен

Подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения
В Кировоградской области депутату Долинского горсовета объявили подозрение в присвоении и растрате сельскохозяйственной продукции на 51 млн гривен. Правоохранители по данному факту открыли уголовное дело по ч. 5 ст. 191 УК Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Как сообщается, депутат, будучи директором "Долинского комбикормового завода" растратил 11 тысяч тонн зерна кукурузы. Раньше она была передана этому заводу на ответственное хранение.
Напомним, полиция разоблачила чиновника, который в Херсонской области незаконно продал государственную землю на 1,8 миллиона гривен.
Также ранее РБК-Украина сообщало, что СБУ разоблачила схему растраты почти 17 миллионов гривен бюджетных денег, к которой причастны бывшие чиновники из Министерства культуры.