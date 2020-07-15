В Херсонской области разоблачили чиновника на продаже госземли на 1,8 млн гривен

Фото: киберполиция (коллаж РБК-Украина)

Подозреваемый продал 80 гектаров земли в курортном районе области

Киберполиция разоблачила чиновника, который в Херсонской области незаконно продал государственную землю на 1,8 миллиона гривен. Он имел доступ к Госреестру прав на недвижимое имущество и воспользовался своим положением.

Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.

Так, подозреваемый продал 80 гектаров земли в курортном районе области.

"Мужчина имел доступ к Государственному реестру прав на недвижимое имущество. Используя служебное положение, он несанкционированно изменил информацию и правах на недвижимое имущество касательно владельцев двух земельных участков курортного района области, общей площадью более 80 га. Впоследствии, фигурант незаконно вывел эти земли из государственной собственности в коммунальную и продал", - говорится в сообщении.

Ущерб, нанесенный государству оценивается в более 1,8 миллиона гривен.

Силовики открыли дело по ч.3 ст.362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.

Теперь фигуранту дела грозит от 3 до 6 лет тюрьмы. Чиновнику уже объявили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранения от должности. Следствие продолжается.

Напомним, ранее Киберполиция разоблачила сеть мошенников, которые обманули около 1000 человек на сумму в 3,5 миллиона гривен.