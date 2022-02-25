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СБУ задержала российского шпиона и четырех корректировщиков артиллерии

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Украина, Пятница 25 февраля 2022 17:15
СБУ задержала российского шпиона и четырех корректировщиков артиллерии Фото: СБУ задерживает диверсантов (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Служба безопасности задержала российского агента, который представился иностранным журналистом. Кроме того, задержаны четыре корректировщика огня вражеской артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Шпион Кремля был задержан в Киеве. Он представился иностранным журналистом, однако не смог это подтвердить. В его телефоне обнаружили фото украинских позиций.

В Харьковской области был задержаны четыре корректировщика огня вражеской артиллерии.

"Продолжается дальнейшее обнаружение вражеских агентов, ставящих люминесцентные отметины в разных регионах страны. Установлено, что агентура Кремля пользуется программой в смартфонах "Premise". Такие факты подтверждены в Стрые и других городах. Поэтому в случае общественного задержания таких лиц просьба проверять их мобильные телефоны и сообщать об этом силовым структурам", - говорится в сообщении.

Напомним, что по состоянию на 15:00 25 февраля украинские солдаты смогли ликвидировать 2800 российских оккупантов.

Также известно, что в Мариуполе защитники уничтожили 22 вражеских танка.

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