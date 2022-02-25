СБУ затримала російського шпигуна і чотирьох коригувальників артилерії
Служба безпеки затримала російського агента, який представився іноземним журналістом. Крім того, затримано чотирьох коригувальників вогню ворожої артилерії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
Шпигун Кремля був затриманий в Києві. Він представився іноземним журналістом, проте не зміг це підтвердити. У його телефоні виявили фото українських позицій.
У Харківській області було затримано чотирьох коригувальників вогню ворожої артилерії.
"Триває подальше виявлення ворожих агентів, що ставлять люмінесцентні відмітини в різних регіонах країни. Встановлено, що агентура Кремля користується програмою в смартфонах "Premise". Такі факти підтверджені у Стрию та інших містах. Тому в разі громадського затримання таких осіб прохання перевіряти їх мобільні телефони і повідомляти про це силовим структурам", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що станом на 15:00 25 лютого українські солдати змогли ліквідувати 2800 російських окупантів.
Також відомо, що у Маріуполі захисники знищили 22 ворожих танки.