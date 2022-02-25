СБУ затримала російського шпигуна і чотирьох коригувальників артилерії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ .

Шпигун Кремля був затриманий в Києві. Він представився іноземним журналістом, проте не зміг це підтвердити. У його телефоні виявили фото українських позицій.

У Харківській області було затримано чотирьох коригувальників вогню ворожої артилерії.

"Триває подальше виявлення ворожих агентів, що ставлять люмінесцентні відмітини в різних регіонах країни. Встановлено, що агентура Кремля користується програмою в смартфонах "Premise". Такі факти підтверджені у Стрию та інших містах. Тому в разі громадського затримання таких осіб прохання перевіряти їх мобільні телефони і повідомляти про це силовим структурам", - йдеться в повідомленні.