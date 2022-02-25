В Минобороны отчитались о потерях РФ: более 500 единиц техники и почти 3 тысячи солдат
Министерство обороны отчиталось о потерях врага. Украинские военнослужащие с начала вторжения России убили почти 3 тысячи оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Анну Маляр.
"С начала открытого широкомасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины, войскам страны-захватчика были нанесены следующие потери (ориентировочно). По состоянию на 15:00 танков до 80, боевых бронированных машин разных типов 516, самолеты 10, вертолеты 7, личного состава 2800", - написала представитель Минобороны.
Напомним, ранее в Минобороны сообщили о рекордных потерях врага за первую половину дня 25 февраля.
Напомним, ранее сообщалось, что российская бронетехника двинулась на Нежин и Киев с черниговского направления.