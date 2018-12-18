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СБУ задержала организатора "референдума" в Луганской области

Новости » Происшествия    18.12.2018 - 21:01
СБУ задержала организатора "референдума" в Луганской области
Иллюстративное фото (uadonbas.com)

Злоумышленница была объявлена в розыск

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали одну из участниц подготовки и проведения в Луганской области так называемого "референдума" 2014 года, которая находилась в розыске. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в мае 2014 года жительница Новодружеска добровольно присоединилась в состав так называемой "избирательной комиссии" псевдореферендума.

После освобождения города силами антитеррористической операции женщина сбежала в РФ, где более четырех лет скрывалась от правосудия.

В июне следователи СБУ заочно объявили ему сообщение о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и объявлен в розыск.

Правоохранители задержали злоумышленницу на одном из пунктов пропуска государственной границы во время попытки въехать в Украину по личных делах.

Задержанной избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт в отношении жительницы г. Горное, которая была членом "избирательной комиссии" во время так называемого референдума по созданию "ЛНВ".

РБК-Украина сообщало, что Тернопольский горрайонный суд назначил наказание в виде 4,5 лет лишения свободы для информатора террористических организаций "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика".

 

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