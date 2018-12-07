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В Луганской области будут судить участницу избиркома "референдума" за создание "ЛНР"

Новости » Общество    07.12.2018 - 21:30
В Луганской области будут судить участницу избиркома "референдума" за создание "ЛНР"
Иллюстративное фото (uadonbas.com)

Женщине грозит до 10 лет лишения свободы

Прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт в отношении жительницы г. Горское, которая была членом "избирательной комиссии" во время так называемого референдума о создании "ЛНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Установлено, что в мае 2014 года женщина согласилась принять участие в проведении на территории г. Горское 11 мая 2014 года "референдума" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности "ЛНР".

"Во время проведения незаконного "референдума" на избирательном участке, который расположился в помещении дома культуры "Украина", данная гражланка выполняла функции члена комиссии", - сообщили в прокуратуре.

В частности, женщина вела учет лиц, которые принимали участие в голосовании, выдавала им бюллетени. Также она принимала участие в подсчете голосов и дописывала протокол о результатах "референдума".

Прокуратура квалифицирует такое криминальное нарушение как попытку по сговору с другими лицами изменить границы территории и государственной границы Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины). За это предусмотрено лишение свободы от 5 до 10 лет, также возможна конфискация имущества.

"Во время досудебного расследования подозреваемая полностью признала свою вину в совершении уголовного правонарушения, искренне раскаялась и активно способствовала раскрытию преступления", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, прокуратура открыла дело по факту организации и проведение "выборов" оккупационной администрацией России на временно оккупированной территории Луганской области 11 ноября 2018 года.

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