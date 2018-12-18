СБУ затримала організаторку "референдуму" у Луганській області

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Зловмисниця була оголошена у розшук

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали одну з учасниць підготовки та проведення у Луганській області так званого "референдуму" 2014 року, яка перебувала у розшуку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що у травні 2014 року мешканка Новодружеська добровільно приєдналася до складу так званої "виборчої комісії" псевдореферендуму.

Після звільнення міста силами антитерористичної операції жінка втекла до РФ, де понад чотири роки переховувалася від правосуддя.

У червні слідчі СБУ заочно оголосили їй повідомлення про підозру в скоєнні злочину за ч. 2 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України та оголосили у розшук.

Правоохоронці затримали зловмисницю на одному з пунктів пропуску державного кордону під час спроби в’їхати до нашої країни в особистих справах.

Затриманій обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, прокуратура Луганської області направила до суду обвинувальний акт стосовно мешканки м. Гірське, яка була членом "виборчої комісії" під час так званого референдуму щодо створення "ЛНР".

РБК-Україна повідомляло, що Тернопільський міськрайонний суд призначив покарання у вигляді 4,5 років позбавлення волі для інформатора терористичних організацій "Донецька народна республіка" і "Луганська народна республіка".