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СБУ задержала организаторов незаконных поставок газа из РФ боевикам "ДНР"

Новости » Происшествия    26.03.2019 - 18:35
СБУ задержала организаторов незаконных поставок газа из РФ боевикам "ДНР"
Иллюстративное фото (flickr.com/nab_ukr)

Два уроженца Донецкой области организовали незаконный бизнес

Правоохранители задержали двух уроженцев Донецкой области, которые наладили нелегальную схему поставок сжиженного газа из России на неподконтрольные территории Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники СБУ установили, что два уроженца Донецкой области, которые переехали в Харьков, организовали незаконный бизнес.

В частности, они с 2014 года через подконтрольные коммерческие структуры поставляли боевикам сжиженный газ через неконтролируемый участок границы. Указано, что часть ввезенного топлива напрямую поступала незаконным вооруженным формированиям незаконной "Донецкой народной республики".

Правоохранители задержали обоих злоумышленников в Харькове, им объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма). В настоящее время продолжается досудебное следствие.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что бывший заместитель председателя Высшего хозяйственного суда подозревается в финансировании террористических организаций "ЛДНР".

Добавим, ранее СБУ разоблачила механизм финансирования оккупационных властей аннексированного Крыма и псевдогосударственных образований террористической организации "ДНР" путем незаконного функционирования сети автозаправочных станций на временно оккупированной территории Украины. 

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