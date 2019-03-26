СБУ затримала організаторів незаконних поставок газу з РФ бойовикам "ДНР"

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Два уродженця Донецької області організували незаконний бізнес

Правоохоронці затримали двох уродженців Донецької області, які налагодили незаконну схему поставок зрідженого газу з Росії на непідконтрольні території Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Оперативники СБУ встановили, що двоє уродженців Донецької області, які переїхали в Харків, організували незаконний бізнес.

Зокрема, вони з 2014 року через підконтрольні комерційні структури постачали бойовикам скраплений газ через неконтрольовану ділянку кордону. Зазначено, що частина ввезеного палива надходила безпосередньо незаконним збройним формуванням незаконної "Донецької народної республіки".

Правоохоронці затримали обох зловмисників в Харкові, їм оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму). В даний час триває досудове слідство.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що колишній заступник голови Вищого господарського суду підозрюється у фінансуванні терористичних організацій "ЛДНР".

Додамо, раніше СБУ викрила механізм фінансування окупаційної влади анексованого Криму і псевдодержавних утворень терористичної організації "ДНР" шляхом незаконного функціонування мережі автозаправних станцій на тимчасово окупованій території України.