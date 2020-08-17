СБУ задержала организатора поджога машины журналистки во Львове

Служба безопасности Украины задержала организатора поджога автомобиля львовской журналистки. Ним оказался бывший сотрудник Национальной полиции.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили местонахождение и по исполнению решения следственного судьи задержали злоумышленника.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 27 (соучастие в преступлении) и ч. 2 ст. 347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, в ночь на 30 января в Львове подожгли автомобиль журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук.

По этому делу проходит 19-летний студент, которого отпустили под домашний арест. Следствие подозревает, что он является исполнителем. Также известно, что он является гражданином Молдовы.