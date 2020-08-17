СБУ затримала організатора підпалу машини журналістки у Львові

Служба безпеки України затримала організатора підпалу автомобіля львівської журналістки. Ним виявився колишній співробітник Національної поліції.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили місцезнаходження і на виконання рішення слідчого судді затримали зловмисника.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру в рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 27 (співучасть у злочині) і ч. 2 ст. 347-1 (умисне знищення або пошкодження майна журналіста) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, в ніч на 30 січня у Львові підпалили автомобіль журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук.

У цій справі проходить 19-річний студент, якого відпустили під домашній арешт. Слідство підозрює, що він є виконавцем. Також відомо, що він є громадянином Молдови.