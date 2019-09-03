СБУ задержала организатора незаконных поставок продуктов питания в ОРДЛО

Следователи Службы безопасности Украины (СБУ) задержали одну из организаторов схемы противоправных поставок пищевой продукции на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и незаконного возмещения НДС из госбюджета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Следователи спецслужбы установили, жительница Харькова возглавляла финансовую деятельность двух коммерческих структур. Под видом экспортных операций представители указанных предприятий переправляли товары в ОРДЛО по схеме "прерванного транзита" через территорию РФ.

Только по одному из контрактов на поставку пищевой продукции якобы в одной из африканских стран дельцы получили возмещение налога в размере 8 млн гривен. Для избежания уголовной ответственности директор скрывалась на временно оккупированной территории Донецкой области.

Правоохранители задержали злоумышленницу в пограничном пункте пропуска "Гоптовка" при въезде в Украину. Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 31 августа сотрудники Военной прокуратуры совместно со Службой безопасности Украины задержали злоумышленников, которые от имени команды президента Владимира Зеленского требовали 570 тыс. долларов за якобы помощь в назначении на руководящую должность в "Укроборонпроме".

30 августа в Киеве задержали одного из руководителей районных отделов Знамянской прокуратуры Кировоградской области, который получил взятку за закрытие уголовного дела. Прокурор получил 2 тыс. долларов за закрытие уголовного дела за хранение наркотиков. Мужчине грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.