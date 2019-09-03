СБУ затримала організатора незаконних відправлень харчових продуктів в ОРДЛО

Слідчі Служби безпеки України (СБУ) затримали одну з організаторів протиправної схеми постачання харчових продуктів на тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей та незаконного відшкодування ПДВ з держбюджету. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Слідчі спецслужби встановили, мешканка Харкова очолювала фінансову діяльність двох комерційних структур. Під виглядом експортних операцій представники зазначених підприємств переправляли товари в ОРДЛО за схемою "перерваного транзиту" через територію РФ.

Тільки по одному з контрактів на постачання харчових продуктів нібито в одній з африканських країн ділки отримали відшкодування податку у розмірі 8 млн гривень. Для уникнення кримінальної відповідальності директорка ховалася на тимчасово окупованій території Донецької області.

Правоохоронці затримали зловмисницю в прикордонному пункті пропуску "Гоптівка" при в'їзді в Україну. Слідчі СБУ повідомили про підозру затриманій за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) і ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Дніпровський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, 31 серпня співробітники Військової прокуратури спільно зі Службою безпеки України затримали зловмисників, які від імені команди президента Володимира Зеленського вимагали 570 тис. доларів за нібито допомогу у призначенні на керівну посаду в "Укроборонпромі".

30 серпня в Києві затримали одного з керівників районних відділів Знам'янської прокуратури Кіровоградської області, який отримав хабар за закриття кримінальної справи. Прокурор отримав 2 тис. доларів за закриття кримінальної справи за зберігання наркотиків. Чоловікові загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.