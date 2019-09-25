СБУ задержала объявленного в розыск боевика "ЛНР"

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) провела в Луганской области спецоперацию, по результатам которой вывели на контролируемую украинской властью территорию и задержали участника незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНВ". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе СБУ.

Как сообщается, боевика объявили в розыск по подозрению в участии в деятельности террористической организации и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

"Задержан житель Луганской области в составе террористических группировок так называемой "ЛНР" на протяжении 2014-2015 годов принимал активное участие в вооруженном противостоянии силам АТО, в частности в ожесточенных боевых действиях неподалеку Дебальцево. Впоследствии он осуществлял боевое дежурство на блокпостах НВФ "ЛНР" неподалеку оккупированного Сорокиного. По состоянию на сентябрь 2019 года он проходил военную службу в так называемом "Таможенном комитете ЛНР", - говорится в сообщении.

В настоящее время осуществляются неотложные следственные действия и решается вопрос относительно избрания задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей за совершение им преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали женщину, которая передавала боевикам "ЛНР" разведывательные данные о подразделениях украинских военных на Донбассе. Женщина передавала сведения относительно численности войск ВСУ, личного состава, вооружения, дислокации, организации охраны.

Кроме того, СБУ разоблачила попытку вербовки украинки со стороны спецслужб России. В частности, во время поездки на оккупированную территорию Луганской области жительницу Хмельницкой области задержали спецслужбы РФ и с помощью шантажа требовали от украинки сбор информации о военных объектах.