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СБУ разоблачила попытку вербовки украинки со стороны спецслужб РФ

Новости » Общество    19.09.2019 - 11:28
СБУ разоблачила попытку вербовки украинки со стороны спецслужб РФ
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Спецслужбы РФ требовали от украинки сбор информации о военных объектах

Служба безопасности Украины разоблачила попытку вербовки украинки со стороны спецслужб Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что спецслужбы РФ требовали от жительницы Хмельницкой области сбор информации о размещении военных объектов в регионе.

"Представители ФСБ в пункте пропуска "Станица Луганская" без объяснения причины задержали жительницу Хмельницкой области, которая возвращалась от родственников с временно оккупированной территории Луганской области. При этом представители иностранной спецслужбы через угрозы и шантаж попытались склонить женщину к негласному сотрудничеству", - говорится в сообщении.

По возвращению домой женщина самостоятельно обратилась в СБУ.

Напомним, в августе Генеральная прокуратура Украины установила группу вербовщиков детей в незаконные формирования боевиков на Донбассе. Подозреваемые вербовали детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет. Их вовлекали к участию в террористической деятельности "ДНР".

Также РБК-Украина сообщало, что в Черкасской области задержали подозреваемого в подготовке диверсии на одном из военных объектов. Гражданин России изготавливал самодельные взрывные устройства, а также проводил разведку на прилегающих к военному аэродрому ВСУ территориях.

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