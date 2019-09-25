СБУ в ході спецоперації вивела з ОРДЛО ще одного бойовика

Контррозвідка Cлужби безпеки України (СБУ) провела у Луганській області спецоперацію, за результатами якої вивели на контрольовану українською владою територію і затримали учасника незаконних збройних формувань терористичної організації "ЛНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як повідомляється, бойовика оголосили у розшук за підозрою в участі у діяльності терористичної організації та посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

"Затриманий мешканець Луганської області у складі терористичних угруповань так званої "ЛНР" впродовж 2014-2015 років брав активну участь у збройному протистоянні силам АТО, зокрема у запеклих бойових діях неподалік Дебальцево. Згодом він здійснював бойові чергування на блокпостах НЗФ "ЛНР" неподалік окупованого Сорокиного. Станом на вересень 2019 року він проходив військову службу у так званому "Митному комітеті ЛНР", - йдеться у повідомлені.

Наразі здійснюються невідкладні слідчі дії та вирішується питання щодо обрання затриманому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за скоєння ним злочинів, передбачених ч. 2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Луганській області співробітники Служби безпеки України затримали жінку, яка передавала бойовикам "ЛНР" розвідувальні дані про підрозділи українських військових на Донбасі. Жінка передавала відомості щодо чисельності військ ЗСУ, особового складу, озброєння, дислокації, організації охорони.

Крім того, СБУ викрила спробу вербування українки з боку спецслужб Росії. Зокрема, під час поїздки на окуповану територію Луганської області мешканку Хмельницької області затримали спецслужби РФ і за допомогою шантажу вимагали від українки збір інформації про військових об'єктах.