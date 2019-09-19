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В Луганской области задержали информатора "ЛНР"

Новости » Происшествия    19.09.2019 - 14:13
В Луганской области задержали информатора "ЛНР"
Иллюстративное фото (УНИАН)

Женщина передавала разведданные о ВСУ на Донбассе

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали женщину, которая передавала боевикам "ЛНР" разведывательные данные о подразделениях украинских военных на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По сообщению спецслужбы, женщина передавала сведения относительно численности войск ВСУ, личного состава, вооружения, дислокации, организации охраны.

"Собранные информаторкой данные использовались российскими наемниками для планирования военных действий против Вооруженных сил Украины и осуществления диверсионных актов на подконтрольной украинской власти территории Луганской области", - говорится в сообщении.

Женщина была задержана при попытке передачи информации боевикам в непосредственной близости от районов ведения боевых действий в Луганской области. Ей инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации). Решается вопрос об меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ разоблачила попытку вербовки украинки со стороны спецслужб России. В частности, во время поездки на оккупированную территорию Луганской области жительницу Хмельницкой области задержали спецслужбы РФ и с помощью шантажа требовали от украинки сбор информации о военных объектах.

Также РБК-Украина сообщало, что в начале сентября СБУ задержала жителя Северодонецка, который по собственной инициативе собирал и передавал информацию о правоохранительных органах, представительствах международных гуманитарных организаций, деятельности политических и общественных организаций, а также о местах дислокации привлеченных к операции Объединенных сил (ООС) подразделений и перемещении военной техники.

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