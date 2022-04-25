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СБУ задержала корректировщиков огня по бронетанковым заводам

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Понедельник 25 апреля 2022 21:12
СБУ задержала корректировщиков огня по бронетанковым заводам Фото: СБУ задержала корректировщиков огня по бронетанковым заводам (фото ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Сотрудники СБУ задержали двух корректировщиков огня по бронетанковым предприятиям "Укроборонпрома". Один из них оказался ведущим инженером завода.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Государственного концерна "Укроборонпром".

Инженера-коллаборанта разоблачило подразделение безопасности самого же завода. Преступник сообщал о последствиях ракетного обстрела предприятия в Россию.

Также задержан еще один корректировщик по заводам Укроборонпрома. Предателем оказался бывший работник завода, который предоставлял координаты для задачи российским военным о ракетных ударов по заводу. Также он корректировал огонь после их нанесения.

"Укроборонпром в инициативном порядке обратился в Службу безопасности Украины с просьбой расследовать дела по подрыву обороноспособности Украины. Концерн взаимодействует и максимально содействует правоохранительным органам в установлении и привлечении к ответственности лиц, которые работают на государство-агрессора", - заявил заместитель генерального директора по безопасности ГК "Укроборонпром" Роман Забарчук.

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