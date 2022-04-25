СБУ затримала коригувальників вогню по бронетанковим заводам

Співробітники СБУ затримали двох коригувальників вогню по бронетанковим підприємствам "Укроборонпрому". Один з них виявився провідним інженером заводу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Державного концерну "Укроборонпром".

Інженера-колаборанта викрив підрозділ безпеки самого ж заводу. Злочинець повідомляв про наслідки ракетного обстрілу підприємства в Росію.

Також затримано ще одного коригувальника по заводах Укроборонпрому. Зрадником виявився колишній працівник заводу, який надавав координати для завдання російським військовим щодо ракетних ударів по заводу. Також він корегував вогонь після їх нанесення.

"Укроборонпром в ініціативному порядку звернувся до Служби безпеки України з проханням розслідувати справи з підриву обороноздатності України. Концерн взаємодіє та максимально сприяє правоохоронним органам України у встановленні та притягненні до відповідальності осіб, які працюють на державу-агресора", - заявив заступник генерального директора з безпеки ДК "Укроборонпром" Роман Забарчук.