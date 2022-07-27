СБУ задержала корректировщика артобстрелов приграничных районов Сумской области

Сотрудники СБУ задержали вражеского агента России, который корректировал артобстрелы приграничных районов Сумской области.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.
Преступник собирал разведывательные данные о местах дислокации Сил обороны Украины вблизи границы. Российских кураторов интересовала информация о перемещении подразделений наших военных с военной техникой.
"Во время разведки украинских позиций вражеский агент проводил их фото- и видеофиксацию, а затем переправлял сотруднику ФСБ России в виде электронных файлов с привязкой к местности", - пишет пресс-служба СБУ.
Оккупанты планировали применять эти данные для массированных артиллерийских обстрелов региона.
Предателем оказался местный житель области. СБУ уже идентифицировала оккупанта, который сотрудничал с агентом.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что сотрудники СБУ проводят более 10 обысков у работников КПП "Лужанка" в Закарпатской области.
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