UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

СБУ задержала корректировщика артобстрелов приграничных районов Сумской области

Фото: СБУ задержала корректировщика артобстрелов приграничных районов Сумской области (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Сотрудники СБУ задержали вражеского агента России, который корректировал артобстрелы приграничных районов Сумской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Преступник собирал разведывательные данные о местах дислокации Сил обороны Украины вблизи границы. Российских кураторов интересовала информация о перемещении подразделений наших военных с военной техникой.

"Во время разведки украинских позиций вражеский агент проводил их фото- и видеофиксацию, а затем переправлял сотруднику ФСБ России в виде электронных файлов с привязкой к местности", - пишет пресс-служба СБУ.

Оккупанты планировали применять эти данные для массированных артиллерийских обстрелов региона.

Предателем оказался местный житель области. СБУ уже идентифицировала оккупанта, который сотрудничал с агентом.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сотрудники СБУ проводят более 10 обысков у работников КПП "Лужанка" в Закарпатской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныУкраинаРоссийская Федерация