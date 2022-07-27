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СБУ затримала коригувальника артобстрілів прикордонних районів Сумської області

Фото: СБУ затримала коригувальника артобстрілів прикордонних районів Сумської області (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Співробітники СБУ затримали ворожого агента Росії, який коригував артобстріли прикордонних районів Сумської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Злочинець збирав розвідувальні дані щодо місць дислокації Сил оборони України поблизу кордону. Російських кураторів чоловіка цікавила інформація щодо переміщення підрозділів наших військових з військовою технікою.

"Під час розвідування українських позицій ворожий агент проводив їх фото- і відеофіксацію, а потім переправляв співробітнику ФСБ Росії у вигляді електронних файлів з прив’язкою до місцевості", - пише пресслужба СБУ.

Окупанти планували застосовувати ці дані для масованих артилерійських обстрілів регіону.

Зрадником виявився місцевий житель області. СБУ вже ідентифікувала окупанта, який співпрацював з агентом.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що співробітники СБУ проводять більше 10 обшуків у працівників КПП "Лужанка" в Закарпатській області.

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