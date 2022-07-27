СБУ задержала корректировщика артобстрелов приграничных районов Сумской области

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Преступник собирал разведывательные данные о местах дислокации Сил обороны Украины вблизи границы. Российских кураторов интересовала информация о перемещении подразделений наших военных с военной техникой.

"Во время разведки украинских позиций вражеский агент проводил их фото- и видеофиксацию, а затем переправлял сотруднику ФСБ России в виде электронных файлов с привязкой к местности", - пишет пресс-служба СБУ.

Оккупанты планировали применять эти данные для массированных артиллерийских обстрелов региона.

Предателем оказался местный житель области. СБУ уже идентифицировала оккупанта, который сотрудничал с агентом.