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СБУ задержала корректировщика артобстрелов приграничных районов Сумской области

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Среда 27 июля 2022 12:23
СБУ задержала корректировщика артобстрелов приграничных районов Сумской области Фото: СБУ задержала корректировщика артобстрелов приграничных районов Сумской области (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Сотрудники СБУ задержали вражеского агента России, который корректировал артобстрелы приграничных районов Сумской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Преступник собирал разведывательные данные о местах дислокации Сил обороны Украины вблизи границы. Российских кураторов интересовала информация о перемещении подразделений наших военных с военной техникой.

"Во время разведки украинских позиций вражеский агент проводил их фото- и видеофиксацию, а затем переправлял сотруднику ФСБ России в виде электронных файлов с привязкой к местности", - пишет пресс-служба СБУ.

Оккупанты планировали применять эти данные для массированных артиллерийских обстрелов региона.

Предателем оказался местный житель области. СБУ уже идентифицировала оккупанта, который сотрудничал с агентом.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сотрудники СБУ проводят более 10 обысков у работников КПП "Лужанка" в Закарпатской области.

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