СБУ задержала информатора боевиков "ЛНР"

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали жителя Северодонецка, завербованного пророссийской террористической организацией "ЛНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как сообщается, злоумышленник по собственной инициативе наладил контакты с главарем одной из диверсионно-разведывательных группировок оккупационных сил Российской Федерации и предложил ему свое содействие.

По заданию куратора агент "ЛНР" собирал информацию о правоохранительных органах, представительствах международных гуманитарных организаций, деятельности политических и общественных организаций, а также о местах дислокации привлеченных к операции Объединенных сил (ООС) подразделений и перемещении военной техники.

Полученные данные оккупанты использовали при планировании диверсий на территории Луганской области.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника оперативники изъяли гранаты и боеприпасы.

Напомним, ранее РКБ-Украина сообщало, что в Луганской области Служба безопасности сообщила подозрение двум женщинам, которые собирали и передавали разведданные о силах операции Объединенных сил боевикам "ЛНР".

Кроме того, в Луганской области Служба безопасности Украины перекрыла канал контрабандной переправки наркотических средств через таможенную границу Украины в Россию. Канал был организован бывшим полицейским. Незаконное перемещение осуществлялось через международный автомобильный пункт пропуска "Танюшивка".