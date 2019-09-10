СБУ затримала інформатора бойовиків "ЛНР"

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали жителя Сєвєродонецька, завербованого проросійської терористичною організацією "ЛНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як повідомляється, зловмисник за власною ініціативою налагодив контакти з ватажком одного з диверсійно-розвідувальних угруповань окупаційних сил Російської Федерації і запропонував йому своє сприяння.

За завданням куратора агент "ЛНР" збирав інформацію про правоохоронних органах, представництвах міжнародних гуманітарних організацій, діяльність політичних і громадських організацій, а також про місця дислокації залучених до операції Об'єднаних сил (ООС) підрозділів і переміщення військової техніки.

Отримані дані окупанти використовували при плануванні диверсій на території Луганської області.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисника оперативники вилучили гранати і набої.

Нагадаємо, раніше РКБ-Україна повідомляло, що в Луганській області Служба безпеки повідомила підозра двом жінкам, які збирали і передавали розвіддані про силах операції Об'єднаних сил бойовикам "ЛНР".

Крім того, у Луганській області Служба безпеки України перекрила канал контрабандного переправлення наркотичних засобів через митний кордон України в Росію. Канал був організований колишнім поліцейським. Незаконне переміщення здійснювалося через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Танюшивка".