ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

СБУ перекрыла канал контрабанды наркотиков через границу с РФ

Новости » Происшествия    10.09.2019 - 11:28
СБУ перекрыла канал контрабанды наркотиков через границу с РФ
Фото: плантации контрабандистов (facebook.com/SecurSerUkraine)

Злоумышленники незаконно поставляли наркотики в Россию

В Луганской области Служба безопасности Украины перекрыла канал контрабандной переправки наркотических средств через таможенную границу Украины в РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, канал организовал бывший полицейский. Незаконное перемещение осуществлялось через международный автомобильный пункт пропуска "Танюшивка".

"Непосредственное перевозки через таможенную границу осуществляла невестка организатора, после чего наркотические средства передавали заказчикам на территории РФ. В Украину они возвращались уже с деньгами, полученными от сбыта наркотиков", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в местах выращивания, переработки и сортировки наркотиков, по месту проживания злоумышленников и на их приусадебном участке правоохранители провели обыски.

"Обнаружена плантация с 19 кустами конопли, более 3,5 кг расфасованной высушенной конопли, кусты конопли, высушенные для дальнейшей обработки, а также средства в сумме 9600 долларов США и 61 000 российских рублей", - говорится в сообщении.

Фото с места обысков (facebook.com/SecurSerUkraine)

Злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотреного ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, совершенная по предварительному сговору группой лиц). В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Николаеве полицейские ликвидировали канал поставки наркотиков и психотропов стоимостью свыше 1 миллион гривен. Крупные партии наркотиков злоумышленники заказывали на почте.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Беларуси Александр Лукашенко перекрыл границу с Украиной якобы из-за возрошего количества попыток незаконного перемещения оружия в Беларусь.

В Хмельницком изъяли наркотиков почти на два млн грн В Луганской области задержали боевика "ЛНР"
Новости Украины Луганскнаркотикиконтрабанда
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь