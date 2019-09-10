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СБУ задержала информатора боевиков "ЛНР"

Новости » Общество    10.09.2019 - 13:19
СБУ задержала информатора боевиков "ЛНР"
Иллюстративное фото (УНИАН)

Полученные данные оккупанты использовали при планировании диверсий

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали жителя Северодонецка, завербованного пророссийской террористической организацией "ЛНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как сообщается, злоумышленник по собственной инициативе наладил контакты с главарем одной из диверсионно-разведывательных группировок оккупационных сил Российской Федерации и предложил ему свое содействие.

По заданию куратора агент "ЛНР" собирал информацию о правоохранительных органах, представительствах международных гуманитарных организаций, деятельности политических и общественных организаций, а также о местах дислокации привлеченных к операции Объединенных сил (ООС) подразделений и перемещении военной техники.

Полученные данные оккупанты использовали при планировании диверсий на территории Луганской области.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника оперативники изъяли гранаты и боеприпасы.

Напомним, ранее РКБ-Украина сообщало, что в Луганской области Служба безопасности сообщила подозрение двум женщинам, которые собирали и передавали разведданные о силах операции Объединенных сил боевикам "ЛНР".

Кроме того, в Луганской области Служба безопасности Украины перекрыла канал контрабандной переправки наркотических средств через таможенную границу Украины в Россию. Канал был организован бывшим полицейским. Незаконное перемещение осуществлялось через международный автомобильный пункт пропуска "Танюшивка".

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