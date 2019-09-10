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СБУ затримала інформатора бойовиків "ЛНР"

Новини » Суспільство    10.09.2019 - 13:19
СБУ затримала інформатора бойовиків "ЛНР"
Ілюстративне фото (УНІАН)

Отримані дані окупанти використовували при плануванні диверсій

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали жителя Сєвєродонецька, завербованого проросійської терористичною організацією "ЛНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як повідомляється, зловмисник за власною ініціативою налагодив контакти з ватажком одного з диверсійно-розвідувальних угруповань окупаційних сил Російської Федерації і запропонував йому своє сприяння.

За завданням куратора агент "ЛНР" збирав інформацію про правоохоронних органах, представництвах міжнародних гуманітарних організацій, діяльність політичних і громадських організацій, а також про місця дислокації залучених до операції Об'єднаних сил (ООС) підрозділів і переміщення військової техніки.

Отримані дані окупанти використовували при плануванні диверсій на території Луганської області.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисника оперативники вилучили гранати і набої.

Нагадаємо, раніше РКБ-Україна повідомляло, що в Луганській області Служба безпеки повідомила підозра двом жінкам, які збирали і передавали розвіддані про силах операції Об'єднаних сил бойовикам "ЛНР".

Крім того, у Луганській області Служба безпеки України перекрила канал контрабандного переправлення наркотичних засобів через митний кордон України в Росію. Канал був організований колишнім поліцейським. Незаконне переміщення здійснювалося через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Танюшивка".

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