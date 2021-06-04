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СБУ задержала гражданина РФ, которого полгода разыскивал Интерпол

Автор: РБК-Украина

В полтавской области контрразведка СБУ задержала россиянина, которого с конца 2020 года разыскивал Интерпол. Гражданин РФ подозревается в совершении тяжких преступлений.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Гражданин РФ находился в международном розыске с декабря 2020 года. Согласно базе данных Генерального секретариата Интерпола он подозревается в совершении тяжких преступлений в составе организованной преступной группировки",- говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, задержанный уже привлекался к уголовной ответственности в Украине за совершение тяжких преступлений.

Сейчас суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде временного ареста. Ожидается поступление материалов по его экстрадиции для привлечения к уголовной ответственности.

Напомним, что правоохранители задержали в Киеве гражданина Республики Молдова, которого разыскивает Интерпол. Он незаконно пересек государственную границу Украины и скрывался от уголовного преследования правоохранителей соседнего государства.

Ранее РБК-Украина писало, что Орджоникидзевский районный суд Запорожья арестовал "вора в законе" по прозвищу "Принц".

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