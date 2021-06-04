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СБУ затримала громадянина РФ, якого півроку розшукував Інтерпол

Автор: РБК-Україна

У Полтавській області контррозвідка СБУ затримала росіянина, якого з кінця 2020 року розшукував Інтерпол. Громадянин РФ підозрюється у вчиненні тяжких злочинів.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Громадянин РФ знаходився у міжнародному розшуку з грудня 2020 року. Відповідно до бази даних Генерального секретаріату Інтерполу він підозрюється у вчиненні тяжких злочинів у складі організованого злочинного угрупування", - йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, затриманий уже притягувався до кримінальної відповідальності в Україні за вчинення тяжких злочинів.

Наразі суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту. Очікується надходження матеріалів щодо його екстрадиції для притягнення до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали у Києві громадянина Республіки Молдова, якого розшукує Інтерпол. Він незаконно перетнув державний кордон України та переховувався від кримінального переслідування правоохоронців сусідньої держави.

Раніше РБК-Україна писало, що Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя арештував "злодія в законі" на прізвисько "Принц".

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