В Киеве задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Молдовы

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Киеве гражданина Республики Молдова, которого разыскивает Интерпол. Он незаконно пересек государственную границу Украины и скрывался от уголовного преследования правоохранителей соседнего государства.

"Установлено, что иностранец, которому СБУ был запрещен въезд в Украину, попал на территорию нашего государства вне пунктов пропуска. Кроме этого, он находится в международном розыске по линии Интерпола за совершение уголовных преступлений в Республике Молдова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что иностранца задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 332-2 (незаконное пересечение государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.