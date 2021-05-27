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В Запорожье арестовали "вора в законе" из санкционного списка СНБО

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Четверг 27 мая 2021 10:17
В Запорожье арестовали "вора в законе" из санкционного списка СНБО Фото: суд арестовал "вора в законе" из санкционного списка СНБО (фото facebook.com/UA.National.Police)
Автор: РБК-Украина

Орджоникидзевский районный суд Запорожья арестовал "вора в законе" по прозвищу "Принц". Он ранее попал в санкционный список Совета по нацбезопасности и обороне (СНБО).

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Так, решение об аресте приняли 26 мая. Оно будет действовать сроком на 60 суток.

"Вор в законе", который находится в санкционном списке СНБО, обвиняется в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и в незаконном обращении с оружием", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за санкций Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) 10 "криминальных авторитетов" принудительно вернули в страны их происхождения. Всего для 27 человек из санкционного списка аннулировали разрешительные документы на проживание в Украине.

Как писало РБК-Украина, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, сколько в Украине есть воров в законе.

Напомним, 14 мая президент Владимир Зеленский объявил о введении санкций против 111 иностранных граждан, которых считают криминальными авторитетами.

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