СБУ задержала гражданина РФ, которого полгода разыскивал Интерпол

В полтавской области контрразведка СБУ задержала россиянина, которого с конца 2020 года разыскивал Интерпол. Гражданин РФ подозревается в совершении тяжких преступлений.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Гражданин РФ находился в международном розыске с декабря 2020 года. Согласно базе данных Генерального секретариата Интерпола он подозревается в совершении тяжких преступлений в составе организованной преступной группировки",- говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, задержанный уже привлекался к уголовной ответственности в Украине за совершение тяжких преступлений.

Сейчас суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде временного ареста. Ожидается поступление материалов по его экстрадиции для привлечения к уголовной ответственности.