СБУ задержала гражданина РФ, которого полгода разыскивал Интерпол
В полтавской области контрразведка СБУ задержала россиянина, которого с конца 2020 года разыскивал Интерпол. Гражданин РФ подозревается в совершении тяжких преступлений.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Гражданин РФ находился в международном розыске с декабря 2020 года. Согласно базе данных Генерального секретариата Интерпола он подозревается в совершении тяжких преступлений в составе организованной преступной группировки",- говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, задержанный уже привлекался к уголовной ответственности в Украине за совершение тяжких преступлений.
Сейчас суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде временного ареста. Ожидается поступление материалов по его экстрадиции для привлечения к уголовной ответственности.
Напомним, что правоохранители задержали в Киеве гражданина Республики Молдова, которого разыскивает Интерпол. Он незаконно пересек государственную границу Украины и скрывался от уголовного преследования правоохранителей соседнего государства.
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