СБУ затримала громадянина РФ, якого півроку розшукував Інтерпол

У Полтавській області контррозвідка СБУ затримала росіянина, якого з кінця 2020 року розшукував Інтерпол. Громадянин РФ підозрюється у вчиненні тяжких злочинів.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Громадянин РФ знаходився у міжнародному розшуку з грудня 2020 року. Відповідно до бази даних Генерального секретаріату Інтерполу він підозрюється у вчиненні тяжких злочинів у складі організованого злочинного угрупування", - йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, затриманий уже притягувався до кримінальної відповідальності в Україні за вчинення тяжких злочинів.

Наразі суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту. Очікується надходження матеріалів щодо його екстрадиції для притягнення до кримінальної відповідальності.