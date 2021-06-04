СБУ затримала громадянина РФ, якого півроку розшукував Інтерпол
У Полтавській області контррозвідка СБУ затримала росіянина, якого з кінця 2020 року розшукував Інтерпол. Громадянин РФ підозрюється у вчиненні тяжких злочинів.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
"Громадянин РФ знаходився у міжнародному розшуку з грудня 2020 року. Відповідно до бази даних Генерального секретаріату Інтерполу він підозрюється у вчиненні тяжких злочинів у складі організованого злочинного угрупування", - йдеться у повідомленні.
За інформацією правоохоронців, затриманий уже притягувався до кримінальної відповідальності в Україні за вчинення тяжких злочинів.
Наразі суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту. Очікується надходження матеріалів щодо його екстрадиції для притягнення до кримінальної відповідальності.
Нагадаємо, що правоохоронці затримали у Києві громадянина Республіки Молдова, якого розшукує Інтерпол. Він незаконно перетнув державний кордон України та переховувався від кримінального переслідування правоохоронців сусідньої держави.
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