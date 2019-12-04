СБУ задержала члена партии Путина

Служба безопасности Украины задержала на админгранице Крыма члена партии "Единая Россия" и представителя оккупационной власти полуострова Игоря Кучерявого. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на страницу в Facebook бывшего вице-премьера Крыма Ленура Ислямова и его заявление в эфире телеканала ATR.

Кудрявых задержали на КПВВ Каланчак в связи с его причастностью к аннексии Крыма и членством в российской партии.

Спикер СБУ Елена Гитлянская в комментарии "Крым.Реалии" сообщила, что на данный момент проводятся следственные действия. В Госпогранслужбе Украины проверяют информацию о возможном задержании на "Каланчаке".

Добавим, Игорь Кучерявый входит в состав политсовета регионального отделения партии "Единая Россия" в аннексированном Севастополе.

Напомним, Служба безопасности Украины объявила в розыск фигуранта дела о катастрофе МН17 Владимира Цемаха. По данным следствия, на момент катастрофы MH17 в июле 2014 Цемах на стороне самопровозглашенной "Донецкой народной республики" отвечал за противовоздушную оборону района, где был сбит самолет.

Отметим, рейс MH17, который вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит возле Тореза Донецкой области, примерно в 40 километрах от российской границы 17 июля 2014 года. В результате инцидента погибли 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.