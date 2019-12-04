СБУ затримала члена партії Путіна

Служба безпеки України затримала на кордоні Криму члена партії "Єдина Росія" та представника окупаційної влади півострова Ігоря Кучерявого. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сторінку в Facebook колишнього віце-прем'єра Криму Ленура Іслямова і його заяву в ефірі телеканалу ATR.

Кучерявого затримали на КПВВ Каланчак у зв’язку з його причетністю до анексії Криму та членством у російській партії.

Речник СБУ Олена Гітлянська в коментарі "Крим.Реаліі" повідомила, що на даний момент проводяться слідчі дії. У Держприкордонслужбі України перевіряють інформацію про можливе затримання на "Каланчаку".

Додамо, Ігор Кучерявий входить до складу політради регіонального відділення партії "Єдина Росія" в анексованому Севастополі.

Нагадаємо, Служба безпеки України оголосила в розшук фігуранта справи про катастрофу МН17 Володимира Цемаха. За даними слідства, на момент катастрофи MH17 в липні 2014 Цемах на стороні самопроголошеної "Донецької народної республіки" відповідав за протиповітряну оборону району, де був збитий літак.

Зазначимо, рейс MH17, який вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий біля Тореза Донецької області, приблизно в 40 кілометрах від російського кордону 17 липня 2014 року. В результаті інциденту загинули 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу.