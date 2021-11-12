СБУ задержала бывшую участницу "Оплота". Подбирала боевиков для группировки

Сообщается, что жительница Бахмута присоединилась к террористам в 2014 году. На должности стрелка она участвовала в вооруженном сопротивлении украинской армии, после была назначена руководителем "отдела кадров".

После конфликта с главарями группировки покинула ее ряды. Вернулась на подконтрольную украинским властям территорию области и скрывалась от правосудия. Задержанной сообщили о подозрении в участии в террористической группе или террористической организации.

Отметим, вооруженное формирование "Оплот" было создано на базе харьковского бойцовского клуба, участники которого были активными противниками Майдана. Донецкое отделение возглавлял главарь "ДНР" Александр Захарченко.