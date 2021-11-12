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СБУ затримала колишню учасницю "Оплоту". Підбирала бойовиків для угруповання

Автор: Сергей Новиков

Служба безпеки України затримала в Донецькій області колишню учасницю терористичного угруповання "Оплот". За даними слідства, вона очолювала "відділ кадрів" і підбирала бойовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт СБУ.

Повідомляється, що мешканка Бахмута приєдналася до терористів у 2014 році. На посаді стрілка вона брала участь у збройному опорі українській армії, після була призначена керівником "відділу кадрів".

Після конфлікту з ватажками угруповання покинула його ряди. Повернулася на підконтрольну українській владі територію області і переховувалася від правосуддя. Затриманій повідомили про підозру в участі в терористичній групі або терористичній організації.

Зазначимо, збройне формування "Оплот" було створено на базі харківського бійцівського клубу, учасники якого були активними противниками Майдану. Донецьке відділення очолював ватажок "ДНР" Олександр Захарченко.

Нагадаємо, раніше на цьому тижні був затриманий колишній комендант донецької в'язниці "Ізоляція" Денис Куликовський.

Його вже відправили в СІЗО.

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Служба безпеки УкраїниОплот