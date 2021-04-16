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СБУ задержала бывшую "чиновницу ЛНР": хотела сменить имя и постоянно проживать в Украине

Автор: Игорь Литвиненко

Служба безопасности Украины задержала бывшую "чиновницу ЛНР", которая была руководителем "управления культуры, молодежи и спорта" в Должанске. Она приехала на подконтрольную территорию Украины с целью постоянного проживания.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Женщину задержали во время пересечения государственной границы Украины.

"Она выехала из оккупированной Луганской области в РФ, а затем приехала в Украину с территории РФ - через пункт пропуска "Меловое". Колаборантка въезжала в Украину для изменения фамилии и имела целью постоянно проживать на подконтрольной украинской власти территории", - сообщили в СБУ.

По информации спецслужбы, женщина занимала должность руководителя "управления" оккупационной администрации в 2015-2019 годах.

"Она активно способствовала распространению пророссийской пропаганды и организовывала агитационные мероприятия", - добавили в СБУ.

Женщина находилась в розыске с 2015 году. Ей вменяют создание террористической группы или террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины). Задержанной готовится сообщение о подозрение.

Ранее сообщалось, что правоохранители Украины заочно сообщили о подозрении и объявили в розыск "министра связи и массовых коммуникаций" так называемой "ЛНР".

Также РБК-Украина писало, что СБУ выявила "оборотня" в МВД, которым оказался экс-сотрудник "спецслужб ЛНР".

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