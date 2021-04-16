СБУ затримала колишню "чиновницю ЛНР": хотіла змінити ім'я і постійно проживати в Україні

Жінку затримали під час перетину державного кордону України.

"Вона виїхала з окупованого Луганської області в РФ, а потім приїхала в Україну з території РФ - через пункт пропуску "Мілове". Колаборантка в'їжджала в Україну для зміни прізвища та мала на меті постійно проживати на підконтрольній української влади території", - повідомили в СБУ.

За інформацією спецслужби, жінка обіймала посаду керівника "управління" окупаційної адміністрації в 2015-2019 роках.

"Вона активно сприяла поширенню проросійської пропаганди і організовувала агітаційні заходи", - додали в СБУ.

Жінка перебувала у розшуку з 2015 році. Їй закидають створення терористичної групи чи терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України). Затриманої готується повідомлення про підозру.