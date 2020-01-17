СБУ задержала боевика "ЛНР", который планировал теракты в Харькове

В Харькове задержали боевика самопровозглашенной "Луганской народной республики", который планировал теракты в метро и на автовокзалах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сообщается, что житель Харькова в 2014 присоединился к террористам, был командиром разведки "10-й отдельной артиллерийской бригады ЛНР". Подозреваемый попал в поле зрения СБУ, когда прибыл с территории России.

По данным СБУ, он собирал информацию о железнодорожных путях и станциях, метро и автовокзалах, и планировал передать ее представителям "ЛНР" для организации терактов и диверсий. В его доме провели обыски, во время которого обнаружили и изъяли боевую гранату с запалом и тротиловую шашку. Задержанному сообщили о подозрении в участии в деятельности террористической группы или террористической организации.

Фото: задержание боевика (ssu.gov.ua/ua/news)

Например, ранее сообщалось, что Офис генерального прокурора взял на контроль следствие по каждому факту гибели военнослужащих в зоне проведения ООС.