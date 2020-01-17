СБУ затримала бойовика "ЛНР", який планував теракти в Харкові

У Харкові затримали бойовика самопроголошеної "Луганської народної республіки", який планував теракти в метро й на автовокзалах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Повідомляється, що житель Харкова у 2014 приєднався до терористів, був командиром розвідки "10-ї окремої артилерійської бригади ЛНР". Підозрюваний потрапив у поле зору СБУ, коли прибув з території Росії.

За даними СБУ, він збирав інформацію про залізничні колії та станції, метро та автовокзали, та планував передати її представникам "ЛНР" для організації терактів і диверсій. В його будинку провели обшуки, під час якого виявили та вилучили бойову гранату з запалом і тротилову шашку. Затриманому повідомлено про підозру в участі в діяльності терористичної групи чи терористичної організації.

Фото: затримання бойовика (ssu.gov.ua/ua/news)

Наприклад, раніше повідомлялося, що Офіс генерального прокурора взяв на контроль слідство за кожним фактом загибелі військовослужбовців у зоні проведення ООС.