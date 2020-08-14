СБУ задержала боевика, который участвовал в обстрелах украинских позиций

Фото: СБУ (РБК-Украина)

Боевик находится под стражей

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Луганской области боевика незаконных вооруженных формирований, участвовавшего в обстрелах позиций украинских военных. Боевик скрывался на подконтрольной Киеву территории.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации спецслужбы, он оказывал вооруженное сопротивление силам антитеррористической операции, состоя на должности стрелка так называемой "казачьей национальной гвардии Всевеликого войска Донского Перевальского гарнизона" и "четвертой бригады второго армейского корпуса народной милиции ЛНР".

"Злоумышленник присоединился к незаконным вооруженным формированиям во время отбывания наказания в одном из исправительных учреждений региона за совершение тяжкого преступления. За это он был освобожден из колонии", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, мужчина поселился недалеко от мест дислокации подразделений Вооруженных сил Украины на линии разграничения.

Боевику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, СБУ задержала в Донецкой области бывшего боевика батальона "Восток", который воевал в составе незаконных вооруженных формирований против украинской армии в районе Донецкого аэропорта.