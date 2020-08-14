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СБУ затримала бойовика, який брав участь в обстрілі українських позицій

Луганська область, П'ятниця 14 серпня 2020 21:14
СБУ затримала бойовика, який брав участь в обстрілі українських позицій
Фото: СБУ (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Бойовик знаходиться під вартою

Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Луганській області бойовика незаконних збройних формувань, що брав участь в обстрілі позицій українських військових. Бойовик переховувався на підконтрольній Києву території.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За інформацією спецслужби, він надавав озброєний опір силам антитерористичної операції, перебуваючи на посаді стрільця так званої "козачої національної гвардії Всевеликого війська Донського Перевальського гарнізону" і "четвертої бригади другого армійського корпусу народної міліції ЛНР".

"Зловмисник приєднався до незаконних збройних формувань під час відбування покарання в одній з виправних установ регіону за вчинення тяжкого злочину. За це він був звільнений з колонії", - йдеться в повідомленні.

За інформацією СБУ, чоловік оселився недалеко від місць дислокації підрозділів Збройних сил України на лінії розмежування.

Бойовику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 2 ст. 260 (участь в не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях) Кримінального кодексу України.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, СБУ затримала в Донецькій області колишнього бойовика батальйону "Схід", який воював у складі незаконних збройних формувань проти української армії в районі Донецького аеропорту.

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