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СБУ задержала боевика "ДНР" из группировки "Сомали"

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Донбасс, Понедельник 06 декабря 2021 12:57
СБУ задержала боевика "ДНР" из группировки "Сомали" Фото: задержание преступника сотрудниками СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Ольга Белей

Контрразведка Службы безопасности Украины в Донецкой области задержала боевика незаконной вооруженной группировки "Сомали". Он уже дал показания о кадровых военных РФ на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"В ходе спецоперации в Донецкой области установлено местонахождение и задержан еще один боевик. Им оказался стрелок незаконной вооруженной группировки "Сомали". Задержан местный житель, который присоединился к незаконным вооруженным формированиям в декабре 2018 года", - говорится в сообщении ведомства.

В СБУ уточняют, что злоумышленник входил в состав штурмового подразделения боевиков "ДНР", оказывавшего вооруженное сопротивление украинским военным, задействованным в операции Объединенных сил в районе н.п. Широкая Балка, Пикузы, Доломитное Донецкой области.

Как стало известно, через некоторое время задержанный покинул ряды боевиков и тайно вернулся на подконтрольную украинским властям территорию.

Во время допроса подозреваемый предоставил обличительные показания относительно кадровых военнослужащих ВС РФ, находящихся на должностях советников и осуществляющих непосредственное руководство незаконными вооруженными формированиями.

"Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей", - резюмируется в сообщении СБУ.

Напомним, 9 ноября Служба безопасности Украины заявила о задержании бывшего боевика так называемой "Донецкой народной республики", который возглавлял тюрьму "Изоляция". По данным следствия, он принимал непосредственное участие в пытках украинских пленных.

Ранее о задержании Куликовского сообщил журналист Станислав Асеев, который сам продолжительное время удерживался в "Изоляции" и был освобожден в ходе обмена пленными только в 2019 году.

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Служба безопасности Украины Наступление боевиков Задержание
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