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В Киеве задержали коменданта донецкой тюрьмы "Изоляция", - журналист

Новина українською →
Киев, Вторник 09 ноября 2021 11:30
В Киеве задержали коменданта донецкой тюрьмы "Изоляция", - журналист Фото: тюрьма "Изоляция" в Донецке (t.me/traktorist_dn)
Автор: Юлия Бойко

В Киеве задержали Дениса Куликовского - бывшего коменданта тюрьмы "Изоляция", которая находится в оккупированном Донецке. Эта тюрьма известна изощренными пытками украинских пленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook журналиста Станислава Асеева, который был освобожден из плена в 2019 году.

"В Киеве задержан главный военный преступник "Изоляции" - Куликовский Денис, он же "Палыч". Теперь могу сказать, что жизнь прожита не зря. P.S. Уважаемые коллеги-журналисты, прошу пока не звонить, все детали позже", - отметил он.

Отметим, Куликовский является уроженцем Курахово Донецкой области. Был комендантом донецкой "Изоляции" до 2018 года, по информации украинских СМИ, бежал в Россию в 2019 году. При этом tsn.ua в прошлом году писало, что Куликовский может быть перевербованным агентом и работать на Украину.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в деле о пытках в донецкой тюрьме "Изоляция" уже есть 15 подозреваемых.

А журналисты Bellingcat установили россиян, причастных к пыткам в этой тюрьме.

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